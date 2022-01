Cagliari | Pavoletti | «Mentalità giusta | continuiamo così»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Le dichiarazioni di Leonardo, oggi con la fascia da capitano del, dopo il match con il Sassuolo Leonardo, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sfida contro il Sassuolo. Le sue parole: ATTEGGIAMENTO – «Anche oggi siamo scesi in campo con la, ormai non è più un caso. Con questa cattiveria, approcciando le gare in questo modo, riusciremo a fare bei risultati. Mi piace l’atteggiamento del gruppo e l’unione d’intenti, volevamo dare subito uno scossone a inizio anno e ci siamo riusciti». ILÈ VIVO – «Domenica contro la Fiorentina servirà una prova gagliarda, loro sono fortissimi, ma a noi servono punti e in casa queste partite vanno vinte. Nelle ultime due gare non siamo stati premiati dal ...