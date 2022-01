Cagliari, Mazzarri: "Sono contentissimo della prestazione. Peccato per il gol annullato" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Cagliari di Walter Mazzarri non è riuscito a strappare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Uscito sconfitto nell'ottavo di finale contro il Sassuolo, il club sardo si concentrerà ora... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ildi Walternon è riuscito a strappare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Uscito sconfitto nell'ottavo di finale contro il Sassuolo, il club sardo si concentrerà ora...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Cagliari, #Mazzarri: 'Sono contentissimo della prestazione. Peccato per il gol annullato' - CalcioNews24 : ??#Mazzarri fa la conta degli assenti in vista della sfida contro la #Fiorentina ?? - Calcio_Casteddu : ?? Il #Cagliari saluta la #CoppaItalia ?? #Mazzarri elogia chi ha giocato ?? Le parole del tecnico sul match - CalcioPillole : Le parole del tecnico del #Cagliari, #Mazzarri, dopo la sfida persa contro il #Sassuolo in #CoppaItalia - Luxgraph : Cagliari, Mazzarri: 'Buona prestazione contro il Sassuolo: soddisfatto' -