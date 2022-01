Caccia alle credenziali aziendali: i criminali informatici utilizzano nuove tattiche di attacco alle organizzazioni industriali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) (Adnkronos) - Milano, 19 gennaio 2022. Gli esperti di Kaspersky hanno scoperto una nuova serie di campagne spyware in rapida evoluzione, che ha già attaccato più di 2.000 enterprise nel settore industriale in tutto il mondo. A differenza di molte campagne spyware tradizionali, questi attacchi si distinguono per il numero limitato di obiettivi e la durata breve deis ample dannosi. Lo studio ha individuato più di 25 mercati in cui vengono rivenduti i dati rubati. Questi e altri dati sono stati pubblicati nel nuovo report Kaspersky ICS CERT . Durante la prima metà del 2021, gli esperti di Kaspersky ICS CERT hanno notato una strana anomalia nelle statistiche relative alle minacce spyware bloccate sui computer ICS. I malware utilizzati in questi attacchi appartengono a famiglie di spyware già note come Agent Tesla/Origin Logger, HawkEye e altri . Tuttavia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) (Adnkronos) - Milano, 19 gennaio 2022. Gli esperti di Kaspersky hanno scoperto una nuova serie di campagne spyware in rapida evoluzione, che ha già attaccato più di 2.000 enterprise nel settore industriale in tutto il mondo. A differenza di molte campagne spyware tradizionali, questi attacchi si distinguono per il numero limitato di obiettivi e la durata breve deis ample dannosi. Lo studio ha individuato più di 25 mercati in cui vengono rivenduti i dati rubati. Questi e altri dati sono stati pubblicati nel nuovo report Kaspersky ICS CERT . Durante la prima metà del 2021, gli esperti di Kaspersky ICS CERT hanno notato una strana anomalia nelle statistiche relativeminacce spyware bloccate sui computer ICS. I malware utilizzati in questi attacchi appartengono a famiglie di spyware già note come Agent Tesla/Origin Logger, HawkEye e altri . Tuttavia, ...

