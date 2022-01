Buco nero Quirinale? Le strade del centrodestra nel mosaico di Fusi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Cosa deve fare Silvio Berlusconi per, volendo usare le sue parole come riportate dai giornali, “non deludere” chi continua a credere in lui? Andare fino in fondo con la candidatura al Quirinale, facendola uscire dall’umbratile ambizione per portarla fino agli scrutini salvo poi rischiare di vederla schiantare sul muro dell’ insufficienza numerica; oppure ritirarsi dimostrando senso della realtà ma pure consapevolezza di un ciclo che inesorabilmente si avvia al tramonto? Chissà: ancora pochi giorni e si capirà. Nel frattempo fioccano le ricostruzioni e i retroscena, le voci dal sen fuggite, le malmostosità e gli sgambetti veri o presunti. Quel che non c’è mai stato e mai ci sarà è il beau geste, la rinuncia a favore di un altro che o troppo sembrerebbe una abdicazione o ancor più si trasformerebbe nel definitivo declino. E forse proprio qui sta il punto. Mandare Silvio ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Cosa deve fare Silvio Berlusconi per, volendo usare le sue parole come riportate dai giornali, “non deludere” chi continua a credere in lui? Andare fino in fondo con la candidatura al, facendola uscire dall’umbratile ambizione per portarla fino agli scrutini salvo poi rischiare di vederla schiantare sul muro dell’ insufficienza numerica; oppure ritirarsi dimostrando senso della realtà ma pure consapevolezza di un ciclo che inesorabilmente si avvia al tramonto? Chissà: ancora pochi giorni e si capirà. Nel frattempo fioccano le ricostruzioni e i retroscena, le voci dal sen fuggite, le malmostosità e gli sgambetti veri o presunti. Quel che non c’è mai stato e mai ci sarà è il beau geste, la rinuncia a favore di un altro che o troppo sembrerebbe una abdicazione o ancor più si trasformerebbe nel definitivo declino. E forse proprio qui sta il punto. Mandare Silvio ...

Ultime Notizie dalla rete : Buco nero Il buco nero al centro della Via Lattea emette ogni giorno misteriosi bagliori Un team internazionale di ricercatori, guidato dallo studente post - laurea Alexis Andrés, ha scoperto che il buco nero al centro della nostra galassia, Sagittarius A*, non solo brilla irregolarmente ogni giorno, ma lo fa anche da diverso tempo. Il team ha analizzato 15 anni di dati per arrivare a questa ...

Nell'Universo ci sono 40 miliardi di miliardi di buchi neri Più precisamente, i ricercatori hanno dimostrato come questi eventi possano spiegare la funzione di massa del sottoinsieme di buchi neri che riescono a fondersi in un buco nero più grande, come ...

Abbiamo capito come nasce un buco nero, ed è una scoperta che cambia tutto Esquire Italia Il buco nero al centro della Via Lattea emette ogni giorno misteriosi bagliori Un team internazionale di ricercatori ha scoperto che il buco nero al centro della nostra galassia emette regolarmente bagliori la cui origine è ancora misteriosa.

I buchi neri? Sono 40 miliardi di miliardi Con un inedito approccio computazionale, un team guidato da ricercatori della Sissa è stato in grado di calcolare quanti buchi neri ci sono nell’universo osservabile. Secondo le loro stime, inoltre, n ...

