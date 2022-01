Bron Breakker: “Sono il volto di NXT 2.0 per via della mia etica professionale” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) In un’intervista con Bleacher Report, Bron Breakker ha risposto alcune domande circa il suo status di campione principale di NXT 2.0 e dell’alta considerazione ricevuta recentemente dalla WWE. Breakker ha vinto il titolo lo scorso 4 gennaio a NXT New Year’s Evil sconfiggendo Tommaso Ciampa. Breakker sul suo push Breakker ha detto: “Credo che il push sia dovuto alla mia etica professionale e a come conduco i miei affari. Tutto ciò che voglio è essere un buon rappresentante di questa compagnia. Voglio rendere orgogliosi i miei familiari e i miei datori di lavoro. Voglio rappresentare quest’azienda cosicché la gente che guarda la WWE possa dire ‘Quel tizio lì è ciò su cui questo posto si fonda’. Voglio essere una brava persona, un bravo essere umano, e ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 19 gennaio 2022) In un’intervista con Bleacher Report,ha risposto alcune domande circa il suo status di campione principale di NXT 2.0 e dell’alta considerazione ricevuta recentemente dalla WWE.ha vinto il titolo lo scorso 4 gennaio a NXT New Year’s Evil sconfiggendo Tommaso Ciampa.sul suo pushha detto: “Credo che il push sia dovuto alla miae a come conduco i miei affari. Tutto ciò che voglio è essere un buon rappresentante di questa compagnia. Voglio rendere orgogliosi i miei familiari e i miei datori di lavoro. Voglio rappresentare quest’azienda cosicché la gente che guarda la WWE possa dire ‘Quel tizio lì è ciò su cui questo posto si fonda’. Voglio essere una brava persona, un bravo essere umano, e ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Bron Breakker: 'Sono il volto di NXT 2.0 per via della mia etica professionale' - - TSOWrestling : Un momento indimenticabile per tanti motivi #TSOW #TSOS - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Bron Breakker ha trovato il primo sfidante, storie tese con Santos Escobar - - Zona_Wrestling : #WWE Bron Breakker: 'Una volta sono stato nel backstage della AEW' - - Sarray4Champ : @AlfFisher18 Giulia Marika Kobashi Unagi Bron Breakker La Knight Carmelo -