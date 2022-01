Britney Spears accusa il padre di averle rubato soldi e si scontra con la sorella | cos’è successo

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Come ricordano i tabloid internazionali, la chiusura della conservatorship non ha messo la parola “fine” alla battaglia legale: orailJamie disottratto indebitamente 36 milioni di dollari nel corso dei 13 lunghi anni di custodia legale.ilSecondo Tmz e Variety,ildi essersi impossessato di 36 milioni di dollari durante la conservatorship. Denari, questi, che Jamieavrebbe dovuto impiegare e nel lavoro di “diversi studi legali” e per sostenere le spese da tutore, ruolo che ilha ricoperto nel corso dei 13 anni. A ...

savage_persona : Ma scusate ma Britney Spears non doveva essere intervistata da Oprah ? Quando esce questa intervista ??? - iamexemi : RT @BSNewsItalia: Britney Spears ha mandato una diffida a Jamie Lynn Spears attraverso il suo avvocato. —"Non ho intenzione di farmi bull… - implacata : i gay correndo a vedere la prossima intervista di oprah con britney spears - implacata : RT @BSNewsItalia: Avril Lavigne parla di Britney Spears: "…quanto è stata dura la gente nei confronti di Britney. Non puoi nemmeno più pa… - dadida_1 : RT @BSNewsItalia: Anche il marito di Jamie Lynn Spears, James P. Watson III, ha percepito del denaro derivante dal patrimonio di Britney.…

mette da parte almeno per un po' la querelle con sua sorella minore Jamie Lynn e sui social condivide una foto decisamente speciale. La cantante si è fatta immortalare tra le ...Continua la battaglia legale dicontro il padre. L'avvocato della cantante ha depositato alcuni atti in tribunale dove si legge che, come riportano vari media americani tra cui Variety e Tmz , durante i quasi 13 anni ...Britney Spears mette da parte almeno per un po’ la querelle con sua sorella minore Jamie Lynn e sui social condivide una foto decisamente speciale. La cantante si è fatta immortalare tra le radici di ...Dopo essersi finalmente liberata dalla custodia del padre, la star pop decide di accusarlo per aver attinto dal suo patrimonio per fare più soldi ...