Brindisi | ginecologo condannato per violenza sessuale Sentenza emessa con rito abbreviato

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ungallipolino è statocona quattro anni e due mesi di reclusione perdal giudice del tribunale di, Vittorio Testi. Disposte, inoltre, nei confronti del medico salentino l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e l’interdizione in perpetuo da ogni ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno e, ancora, la sospensione per sei mesi dall’esercizio della professione. L'articoloper con ...

LECCE - Avrebbe abusato di due pazienti e per questo ilO. S. L. P., 62enne originario di Gallipoli ma residente a Lecce, è stato condannato a ...ieri dal giudice del tribunale di...Un ginecologo gallipolino è stato condannato con rito abbreviato a quattro anni e due mesi di reclusione per violenza sessuale dal giudice del tribunale di Brindisi, Vittorio Testi. Disposte, inoltre, ...Oscar Salvatore La Penna, 62 anni, originario di Gallipoli, è stato accusato di violenza sessuale. Disposta per cinque anni l'interdizione dai pubblici uffici. Sospeso anche per sei medi dalla profess ...