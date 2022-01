Bridgerton 2 | le nuove foto della seconda stagione

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ledi2, laserie in arrivo a marzo, mostrano i protagonistiserie. Netflix e Shondaland hanno diffusodi2, laserie che debutterà il 25 marzo in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Nei nuovi scatti pubblicati online i fan possono vedere i nuovi arrivi nel cast e i ritorni tra gli interpreti dello show prodotto da Shonda Rhimes. Mantenendosi in linea con i romanzi, la nuovadiracconta la romantica storia di Lord Anthonysua ricerca dell'amore. La sinossi ...