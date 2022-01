Brentford-Manchester United, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali di Brentford-Manchester United, valida per il recupero della 17a giornata di Premier League. Calcio d’inizio alle ore 21.00 al Brentford Community Stadium. Arbitro del match sarà Andre Marriner. Il Brentford si trova al 14o posto in classifica con 23 punti. Hanno un cospicuo vantaggio sulla zona retrocessione, infatti sono dieci i punti sul Norwich terzultimo. Nelle ultime due partite sono arrivate altrettante sconfitte, entrambe in trasferta. Modulo 3-5-2 per i Bees, con la coppia di attaccanti formata da Toney, capocannoniere della squadra, e Mbuemo. Il Manchester United si trova al settimo posto, lontano cinque punti dalla zona Champions. Però per gli uomini di Ragnick sono due le ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Andiamo a scoprire ledi, valida per il recupero della 17a giornata di Premier League. Calcio d’inizio alle ore 21.00 alCommunity Stadium. Arbitro del match sarà Andre Marriner. Ilsi trova al 14o posto in classifica con 23 punti. Hanno un cospicuo vantaggio sulla zona retrocessione, infatti sono dieci i punti sul Norwich terzultimo. Nelle ultime due partite sono arrivate altrettante sconfitte, entrambe in trasferta. Modulo 3-5-2 per i Bees, con la coppia di attaccanti formata da Toney, capocannoniere della squadra, e Mbuemo. Ilsi trova al settimo posto, lontano cinque punti dalla zona Champions. Però per gli uomini di Ragnick sono due le ...

Advertising

ItaliaFpl : Ecco le formazioni ufficiali di Brentford-Manchester United: novità tra le Bees come l’esordio di Lossl e la presen… - blab_live : #PremierLeague, #BREMUN @BrentfordFC @ManUtd Red Devils per il blitz, in dubbio #Ronaldo. Probabili formazioni,… - periodicodaily : Brentford vs Manchester United: pronostico e possibili formazioni #premierleague #19gennaio - ilveggente_it : ?? #PREMIERLEAGUE #Brentford Vs #ManchesterUnited è un recupero della diciassettesima giornata di Premier League ch… - SkySport : Premier League e Ligue 1: tre partite in programma ? Ore 19: Lille-Lorient (diretta su Sky Sport Arena) Ore 20.30:… -