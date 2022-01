Borsa: Europa conferma rialzo dopo Wall Street, Milano +0,14% (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Le Borse europee confermano il rialzo con Wall Street positiva. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna oltre mezzo punto percentuale con il lusso che fa da traino. Da ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Le Borse europeeno ilconpositiva. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna oltre mezzo punto percentuale con il lusso che fa da traino. Da ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa conferma rialzo dopo Wall Street, Milano +0,14%: Gas prosegue in calo, spread scende sotto i 133 punti - Faido1Alessio : Borsa: Milano recupera in scia Europa, lusso traina listini - fisco24_info : Borsa: Milano recupera in scia Europa, lusso traina listini: Rendimento bund torna negativo, spread stabile a 133 p… - padovesi58a : Borsa: Europa prosegue in rialzo in attesa Wall Street - Faido1Alessio : Borsa: Europa prosegue in rialzo in attesa Wall Street -