Bonus wedding, firmato il decreto: come richiederlo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È stato firmato dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e dal ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco il decreto che rende operativo il Bonus wedding, il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni Bis previsto per le imprese del settore eventi, wedding, intrattenimento e Ho.Re.Ca (hotellerie-restaurant-catering) duramente colpite dall’emergenza Covid. La misura prevede uno stanziamento di 60 milioni di euro in favore di quelle imprese che nell’anno 2020 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto a quello del 2019. Il ministro Giorgetti ha così commentato in seguito alla firma del decreto: “Si tratta di un doveroso provvedimento di sostegno per tutte quelle imprese che svolgono attività, dalle ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È statodal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e dal ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco ilche rende operativo il, il contributo a fondo perduto previsto dalSostegni Bis previsto per le imprese del settore eventi,, intrattenimento e Ho.Re.Ca (hotellerie-restaurant-catering) duramente colpite dall’emergenza Covid. La misura prevede uno stanziamento di 60 milioni di euro in favore di quelle imprese che nell’anno 2020 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto a quello del 2019. Il ministro Giorgetti ha così commentato in seguito alla firma del: “Si tratta di un doveroso provvedimento di sostegno per tutte quelle imprese che svolgono attività, dalle ...

