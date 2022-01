Bonus bancomat, gli incentivi alle imprese che usano il Pos (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Bonus bancomat, c’è una nuova misura del governo che punta ancora alla diminuzione della moneta contante: che cos’è L’attuale governo prosegue sulla linea dei precedenti e in particolare del Conte II che punta all’incentivo dei pagamenti digitali e tracciabili nella lotta all’evasione fiscale. PixabayL’esecutivo guidato da Mario Draghi ha eliminato il cashback che aveva anche scatenato delle polemiche, ma ha mantenuto alcuni provvedimenti come la Lotteria degli scontrini. Con il decreto legge 99 del 30 giugno 2021 sono previste egevolazioni per le attività commerciali che utilizzano maggiormente i pagamenti tracciabili. La misura riguarda “gli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali”, a loro è destinato un beneficio parametrato al ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 19 gennaio 2022), c’è una nuova misura del governo che punta ancora alla diminuzione della moneta contante: che cos’è L’attuale governo prosegue sulla linea dei precedenti e in particolare del Conte II che punta all’incentivo dei pagamenti digitali e tracciabili nella lotta all’evasione fiscale. PixabayL’esecutivo guidato da Mario Draghi ha eliminato il cashback che aveva anche scatenato delle polemiche, ma ha mantenuto alcuni provvedimenti come la Lotteria degli scontrini. Con il decreto legge 99 del 30 giugno 2021 sono previste egevolazioni per le attività commerciali che utilizzano maggiormente i pagamenti tracciabili. La misura riguarda “gli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali”, a loro è destinato un beneficio parametrato al ...

