Bonus bancomat: dopo il cashback nuova iniziativa del Governo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Bonus bancomat deciso dal Governo sarà un incentivo a ricevere pagamenti con la carta: chi ne può beneficiare, differenze con il cashback. Il Governo Draghi prosegue sulla linea tracciata dagli esecutivi precedenti per la lotta all’evasione fiscale. dopo il cashback, c’è una nuova iniziativa messa a punto. Scopriamo in che cosa consiste. Carte di credito (Getty Images)L’obiettivo questa volta è promuovere la diffusione di strumenti per pagamenti digitali (e quindi tracciabili). Il Bonus non farà tornare una percentuale a chi paga con la carta, bensì andrà a favorire chi questo pagamento lo riceve. Gli esercenti a più riprese rifiutano i pagamenti digitali a causa delle commissioni che sono ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ildeciso dalsarà un incentivo a ricevere pagamenti con la carta: chi ne può beneficiare, differenze con il. IlDraghi prosegue sulla linea tracciata dagli esecutivi precedenti per la lotta all’evasione fiscale.il, c’è unamessa a punto. Scopriamo in che cosa consiste. Carte di credito (Getty Images)L’obiettivo questa volta è promuovere la diffusione di strumenti per pagamenti digitali (e quindi tracciabili). Ilnon farà tornare una percentuale a chi paga con la carta, bensì andrà a favorire chi questo pagamento lo riceve. Gli esercenti a più riprese rifiutano i pagamenti digitali a causa delle commissioni che sono ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Bonus bancomat 2022, quali sono gli incentivi per le imprese che utilizzano i Pos - ApportunityIt : Bonus bancomat 2022, quali sono gli incentivi per le imprese che utilizzano i Pos | Sky TG24 - Lucavad72 : RT @SkyTG24: #Bonus bancomat 2022, quali sono gli incentivi per le imprese che utilizzano i Pos - LinaVadal : RT @SkyTG24: #Bonus bancomat 2022, quali sono gli incentivi per le imprese che utilizzano i Pos - statodelsud : Bonus bancomat 2022, quali sono gli incentivi per le imprese che utilizzano i Pos -