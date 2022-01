Bollettino Covid oggi, mercoledì 19 gennaio: contagi, morti, guariti regione per regione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Bollettino riguardante l’emergenza Coronavirus in Italia, con i dati concernenti la giornata di mercoledì 19 gennaio 2022. Dati rilevanti per comprendere la reale situazione nel mese di riferimento, in riferimento al territorio italiano, con un aumento dei casi temibile ed evidente dal punto di vista numerico; tra le regioni più colpite in assoluto, spicca senza dubbio la Lombardia, così come la Campania e il Veneto. oggi si registrano 192.320 nuovi contagi, 380 morti, 136.152 guariti, 308.231 tamponi molecolari, 1.688 (-27) ricoverati in terapia intensiva, 19.500 (+52) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono +64.434 gli attualmente positivi per un totale di 2.626.590. IL Bollettino E I NUMERI, regione PER ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilriguardante l’emergenza Coronavirus in Italia, con i dati concernenti la giornata di192022. Dati rilevanti per comprendere la reale situazione nel mese di riferimento, in riferimento al territorio italiano, con un aumento dei casi temibile ed evidente dal punto di vista numerico; tra le regioni più colpite in assoluto, spicca senza dubbio la Lombardia, così come la Campania e il Veneto.si registrano 192.320 nuovi, 380, 136.152, 308.231 tamponi molecolari, 1.688 (-27) ricoverati in terapia intensiva, 19.500 (+52) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono +64.434 gli attualmente positivi per un totale di 2.626.590. ILE I NUMERI,PER ...

Advertising

AurelianoStingi : Non è accettabile che ci siano ancora morti non vaccinati oggi nel 2022. (grafico sopra fonte: ISS , barra rossa=… - CarloVerdelli : Pare che il governo stia pensando sul serio di dare il bollettino Covid non più ogni sera ma una volta a settimana… - marcotravaglio : LA BANDA BASSETTI L’ideona della Banda Bassetti&Draghetti di abolire il bollettino quotidiano del Covid perché i da… - Misalu1 : RT @repubblica: Covid, il bollettino di oggi in Italia: 192.320 nuovi casi e 380 morti - TgRaiBasilicata : #coronavirus, 4 nuove vittime in #Basilicata. In aumento i ricoveri. I dati dell'ultimo #bollettinoCovid… -