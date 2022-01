Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti mercoledì 19 gennaio

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ildella Regione, in riferimento alla giornata di192022 e per quanto concerne l’emergenza Coronavirus. I numeri relativi al Covid-19 sul territorio campano sono rilevanti per comprendere l’impatto della pandemia nelle varie regioni, tra le quali appunto la, tra le più colpite in assoluto nella penisola nostrana dall’inizio di essa. Aumento di casi tra dicembre e, con la curva deida valutare attentamente, così da agire di conseguenza dal punto di vista precauzionale. Ecco dunque i dati relativi a decessi,e ricoverati odierni.si registrano 17.056 nuovi, 22, 103.627 tamponi totali, 93 ricoverati in terapia ...

Sono 21.670 i positivi ai test covid individuati nelle ultime 24 ore insu 130.428 tamponi effettuati con un tasso di positività al 16,61%. 38 le vittime in un giorno. 1.290 i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari. Stabile il dato dei ricoveri in terapia ...... oltre alla Toscana, la Calabria, la, le Marche, la Sardegna e l'Umbria. Tuttavia, di ... Per quanto riguarda gli altri dati del, l'età media dei nuovi 12.564 contagiati è 36 anni (il ...Il bollettino della Regione Campania, in riferimento alla giornata di mercoledì 19 gennaio 2022 e per quanto concerne l'emergenza Coronavirus. Tutti i numeri ...Sono 17.056 i nuovi casi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 103.627 tamponi tra molecolari ed antigenici rapidi analizzati nei laboratori. Lo ha comunicato l’Unità di Crisi ...