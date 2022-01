Blessin Genoa | l’annuncio scatena l’ironia social – FOTO

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) All’ufficialità del nuovo allenatoreper ilsi ètasui, ecco alcuneNon si risparmiano i tifosi suidopodicome nuovo allenatore del. Alcuni dei commenti sotto al post della stessa società rossoblù. La domanda non è "chi è?" ma "come cazzo lo hanno trovato?". #https://t.co/a76Z5H0blV pic.twitter.com/p9gYA4ci5l— ???? ???? ?????? ??? ??? (@LotiratureClub) January 19, 2022 Però, il grande irreprensibile. Non sapevo facesse anche l'allenatore— . (@zHellino) January 19, 2022 pic.twitter.com/CFunjwZL1T— Raffaele Assoni (@assomister) January 19, 2022 E chi cavolo ...

GenoaCFC : ???? Alexander #Blessin è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto mister! ?? - SkySport : ULTIM'ORA GENOA ALEXANDER BLESSIN È IL NUOVO ALLENATORE FIRMA UN CONTRATTO FINO A GIUGNO 2024 #SkySpor #Genoa #Blessin - SkyTG24 : Sorpresa Genoa, il nuovo allenatore è il tedesco Alexander Blessin - antoniaronchei : Più che altro BLESS US ???????? #genoa #Blessin - 777PARTENERS : RT @SkySport: ULTIM'ORA GENOA ALEXANDER BLESSIN È IL NUOVO ALLENATORE FIRMA UN CONTRATTO FINO A GIUGNO 2024 #SkySpor #Genoa #Blessin -

Ultime Notizie dalla rete : Blessin Genoa

Il nuovo tecnico delè il tedesco Alexander. Un nome a sorpresa per il club rossoblù. Nato nel 1973ha giocato principalmente in Germania. Al momento del suo addio al calcio ha allenato le formazioni ...Ilha sciolto le riserve per il dopo Shevchenko: Alexanderè il nuovo allenatore rossoblu. L'annuncio è arrivato dai canali social del club ligure, che a seguito dell'esonero dell'ucraino ...Chi è l'allenatore annunciato dal Genoa come sostituto di Shevchenko Il Genoa ha scelto: Alexander Blessin è il nuovo allenatore (qui i dettagli). Dopo l'esonero di Andriy Shevchenko, la brutta sconfi ...Ha allenato in Belgio l'Ostenda, prima le giovanili del Lipsia. Alexander Blessin è il nuovo allenatore del Genoa. Il tecnico tedesco ha firmato un contratto fino a giugno 2024. (La Gazzetta dello ...