Binetti | Con telemedicina meno costi e liste attesa

(Adnkronos Salute) - "La pandemia ha, inevitabilmente, reso necessaria una riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale sia a livello nazionale che locale. Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza sono previsti 7 miliardi per le reti di prossimità, le strutture e la telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e 8,63 miliardi per l'innovazione, la ricerca e la digitalizzazione del Ssn. Ricorrere alla telemedicina significa ridurre i costi delle procedure e smaltire le liste di attesa, oltre a favorire l'attivazione di strumenti di sanità digitale che rappresenterebbero un rinnovamento organizzativo e culturale per il Paese". Lo ha detto la senatrice Paola Binetti, presidente Intergruppo Parlamentare per le Malattie Rare-XII Commissione Senato della Repubblica, 'Igiene ...

