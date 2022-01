Biden: "Scuole aperte, no nuovo lockdown ma vaccinatevi" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) 'Non torneremo ai lockdown, ma dobbiamo vaccinarci, e chi lo deve fare faccia la terza dose'. E' l'appello del presidente americano Joe Biden, in conferenza stampa alla Casa Bianca alla vigilia del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 gennaio 2022) 'Non torneremo ai, ma dobbiamo vaccinarci, e chi lo deve fare faccia la terza dose'. E' l'appello del presidente americano Joe, in conferenza stampa alla Casa Bianca alla vigilia del ...

