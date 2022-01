Biden: "Scuole aperte, no nuovo lockdown ma vaccinatevi" | Monito a Putin: "Per Mosca l'invasione dell'Ucraina sarebbe un disastro" (Di giovedì 20 gennaio 2022) 'Non torneremo ai lockdown, ma dobbiamo vaccinarci, e chi lo deve fare faccia la terza dose'. E' l'appello del presidente americano Joe Biden , in conferenza stampa alla Casa Bianca alla vigilia del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 20 gennaio 2022) 'Non torneremo ai, ma dobbiamo vaccinarci, e chi lo deve fare faccia la terza dose'. E' l'appello del presidente americano Joe, in conferenza stampa alla Casa Bianca alla vigilia del ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Biden: 'Scuole aperte, no nuovo lockdown ma vaccinatevi' #joebiden - Albus961 : RT @MediasetTgcom24: Biden: 'Scuole aperte, no nuovo lockdown ma vaccinatevi' | Monito a Putin: 'Per Mosca l'invasione dell'Ucraina sarebbe… - News24_it : Biden: 'Scuole aperte, no nuovo lockdown ma vaccinatevi' - TGCOM - ElVengadorDelF5 : RT @MediasetTgcom24: Biden: 'Scuole aperte, no nuovo lockdown ma vaccinatevi' | Monito a Putin: 'Per Mosca l'invasione dell'Ucraina sarebbe… - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Biden: 'Scuole aperte, no nuovo lockdown ma vaccinatevi' | Monito a Putin: 'Per Mosca l'invasione dell'Ucraina sarebbe… -