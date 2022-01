Bianchi: "Le classi totalmente in dad sono il 6,6%" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) AGI - "Ad oggi, dati delle ore 12, abbiamo un grado di copertura dell'82,1% su 347.740 classi. Il 93,4% delle classi è in presenza, di cui il 13,1% con attività integrata per singoli studenti a distanza. Le classi totalmente in dad sono il 6,6%". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, in audizione davanti alla commissione Cultura della Camera. "In termini di studenti - ha proseguito Bianchi - dove il grado di copertura è dell'81,8%, su un totale di 7.362.181, gli alunni in presenza sono l'88,4%". "Per la scuola dell'Infanzia il numero di alunni positivi o in quarantena è il 9%, quindi in presenza è il 91% - ha aggiunto - per la Primaria i positivi o in dad sono il 10,9%; per la Secondaria di primo e secondo grado ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) AGI - "Ad oggi, dati delle ore 12, abbiamo un grado di copertura dell'82,1% su 347.740. Il 93,4% delleè in presenza, di cui il 13,1% con attività integrata per singoli studenti a distanza. Lein dadil 6,6%". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio, in audizione davanti alla commissione Cultura della Camera. "In termini di studenti - ha proseguito- dove il grado di copertura è dell'81,8%, su un totale di 7.362.181, gli alunni in presenzal'88,4%". "Per la scuola dell'Infanzia il numero di alunni positivi o in quarantena è il 9%, quindi in presenza è il 91% - ha aggiunto - per la Primaria i positivi o in dadil 10,9%; per la Secondaria di primo e secondo grado ...

