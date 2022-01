Berrettini: "Sto bene, fiducioso per la sfida con Alcaraz" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo il "grazie Imodium" del primo turno, quando oltre all'avversario in campo (Brandon Nakashima) Matteo Berrettini era stato costretto a sconfiggere anche i problemi intestinali, il numero uno d'... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo il "grazie Imodium" del primo turno, quando oltre all'avversario in campo (Brandon Nakashima) Matteoera stato costretto a sconfiggere anche i problemi intestinali, il numero uno d'...

Advertising

Pasoprince7 : RT @lorenzofares: @AltoGain Nessuno ha parlato di impresa se vince Matteo. Sto dicendo di non cominciare con i soliti discorsi di 'delusion… - bradipo22 : Anche secondo me Alcaraz è leggermente favorito su Berrettini ma più perché ho visto male il secondo che per altro,… - lorenzofares : @AltoGain Nessuno ha parlato di impresa se vince Matteo. Sto dicendo di non cominciare con i soliti discorsi di 'de… - Ladal17 : Hanno chiesto ad #Alcaraz se sia meglio affrontare #Berrettini indoor o outdoor. 'Non mi cambia giocare all'aperto… - Claplaz : Visto il Berrettini delle ultime settimane, prevedo Alcaraz vincente 3-0. Peccato perché sto Alcaraz è sempre in m… -