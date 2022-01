Bernardeschi lascia la Juve? Bomba dalla Spagna: pronta offerta astronomica (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Barcellona, nel corso del prossimo mercato estivo, potrebbe rinforzare il reparto offensivo con l’acquisto di Federico Bernardeschi. La Juventus è totalmente concentrata sul campo con l’obiettivo di chiudere la stagione al quarto posto (la qualificazione alla prossima Champions League è vitale) e fare più strada possibile nelle due coppe. Da una parte la squadra, dall’altra la società il cui compito è quello di rinforzare una rosa che sta dimostrando di avere numerosi problemi a livello qualitativo. Non solo le entrate; la dirigenza bianconera ha bisogno di cedere. Tanti i giocatori che potrebbero lasciare Torino nel corso della prossima stagione e tra questi troviamo anche Bernardeschi. L’esterno non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno e il suo futuro potrebbe essere in ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Barcellona, nel corso del prossimo mercato estivo, potrebbe rinforzare il reparto offensivo con l’acquisto di Federico. Lantus è totalmente concentrata sul campo con l’obiettivo di chiudere la stagione al quarto posto (la qualificazione alla prossima Champions League è vitale) e fare più strada possibile nelle due coppe. Da una parte la squadra, dall’altra la società il cui compito è quello di rinforzare una rosa che sta dimostrando di avere numerosi problemi a livello qualitativo. Non solo le entrate; la dirigenza bianconera ha bisogno di cedere. Tanti i giocatori che potrebberore Torino nel corso della prossima stagione e tra questi troviamo anche. L’esterno non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno e il suo futuro potrebbe essere in ...

