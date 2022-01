Berlusconi chiama il centrodestra alla prova della lealtà (Di mercoledì 19 gennaio 2022) AGI - Vuole ancora giocarsi le sue carte. Anche se in tanti gli ripetono che non sono vincenti, Berlusconi per il momento non cede. Anche molti fedelissimi nel partito azzurro sono convinti che la retromarcia potrebbe ingranarla più avanti, ma ai suoi interlocutori l'ex presidente del Consiglio ripete che adesso non ci pensa a mollare. Determinazione che viene descritta meno forte rispetto ai giorni scorsi ma al momento non è comunque stata scalfita. Aspetterà il vertice del centrodestra innanzitutto. Salvini ha prefigurato un 'piano B', nella Lega continua a prevalere la tesi che occorra andare su un'altra figura del centrodestra che potrebbe avere più chances. Ma il presidente azzurro - che fonti parlamentari azzurre continuano a descrivere come sorpreso dalle mosse del leader del partito di via Bellerio - si limita a ringraziare ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) AGI - Vuole ancora giocarsi le sue carte. Anche se in tanti gli ripetono che non sono vincenti,per il momento non cede. Anche molti fedelissimi nel partito azzurro sono convinti che la retromarcia potrebbe ingranarla più avanti, ma ai suoi interlocutori l'ex presidente del Consiglio ripete che adesso non ci pensa a mollare. Determinazione che viene descritta meno forte rispetto ai giorni scorsi ma al momento non è comunque stata scalfita. Aspetterà il vertice delinnanzitutto. Salvini ha prefigurato un 'piano B', nella Lega continua a prevalere la tesi che occorra andare su un'altra figura delche potrebbe avere più chances. Ma il presidente azzurro - che fonti parlamentari azzurre continuano a descrivere come sorpreso dalle mosse del leader del partito di via Bellerio - si limita a ringraziare ...

Advertising

ItaliaViva : Se #Berlusconi mi chiama gli dirò in faccia perché non lo voterò al Quirinale. La sua candidatura porta il centrode… - fattoquotidiano : Quirinale, Berlusconi chiama gli ex grillini: “Sono quello del bunga bunga”. Sgarbi: “Renzi lo vota in cambio del p… - fisco24_info : Berlusconi chiama il centrodestra alla prova della lealtà: AGI - Vuole ancora giocarsi le sue carte. Anche se in ta… - MassimoSchiavo2 : RT @Satiraptus: Quando ti chiama #Sgarbi per convincerti a votare #Berlusconi, come fai a dire no? @MassimoSchiavo2 - Satiraptus : Quando ti chiama #Sgarbi per convincerti a votare #Berlusconi, come fai a dire no? @MassimoSchiavo2 -