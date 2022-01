Bergamo, nuovi punti luce in 15 zone della città e 44 passaggi pedonali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Bergamo. nuovi punti luce in alcune zone poco illuminate della città e soprattutto in corrispondenza dei passaggi pedonali. L’investimento deciso dall’Amministrazione comunale è ormai strutturale: 600mila euro all’anno per venire incontro alle esigenze dei cittadini in questo particolare frangente, per garantire maggiore sicurezza attraverso l’implementazione dell’illuminazione pubblica. Un lavoro che prosegue quello approvato recentemente, a fine 2021, e già in fase di appalto e che porterà luce – o la potenzierà – nel 2022 in 15 diversi luoghi della città. “Negli ultimi sei anni – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – abbiamo destinato oltre 3,1 milioni di euro per ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 gennaio 2022)in alcunepoco illuminatee soprattutto in corrispondenza dei. L’investimento deciso dall’Amministrazione comunale è ormai strutturale: 600mila euro all’anno per venire incontro alle esigenze dei cittadini in questo particolare frangente, per garantire maggiore sicurezza attraverso l’implementazione dell’illuminazione pubblica. Un lavoro che prosegue quello approvato recentemente, a fine 2021, e già in fase di appalto e che porterà– o la potenzierà – nel 2022 in 15 diversi luoghi. “Negli ultimi sei anni – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – abbiamo destinato oltre 3,1 milioni di euro per ...

