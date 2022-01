Bergamo, 2mila nuovi alberi in città: investimento da mezzo milione di euro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Bergamo. mezzo milione di euro per piantare nuovi alberi nei parchi cittadini, nelle aree verdi, lungo i viali, nei giardini delle scuole. Non alberi qualsiasi, ma specie resistenti all’ambiente urbano, con bassa manutenzione e classificate come anti-smog grazie all’elevata capacità di trattenere le polveri sottili. L’investimento è stato deciso dalla Giunta comunale e l’assessora al Verde pubblico Marzia Marchesi dichiara: “Le piante, per loro natura, rendono ancor più vivibile l’ambiente urbano fornendo ossigeno, assorbendo, come noto, l’anidride carbonica e mitigando la calura grazie al processo di traspirazione che garantisce l’immissione nell’aria di quantità significative di umidità. Il progetto di potenziamento del patrimonio arboreo cittadino ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 gennaio 2022)diper piantarenei parchi cittadini, nelle aree verdi, lungo i viali, nei giardini delle scuole. Nonqualsiasi, ma specie resistenti all’ambiente urbano, con bassa manutenzione e classificate come anti-smog grazie all’elevata capacità di trattenere le polveri sottili. L’è stato deciso dalla Giunta comunale e l’assessora al Verde pubblico Marzia Marchesi dichiara: “Le piante, per loro natura, rendono ancor più vivibile l’ambiente urbano fornendo ossigeno, assorbendo, come noto, l’anidride carbonica e mitigando la calura grazie al processo di traspirazione che garantisce l’immissione nell’aria di quantità significative di umidità. Il progetto di potenziamento del patrimonio arboreo cittadino ...

