Beppe Grillo indagato per i contratti pubblicitari con Moby: l'ipotesi è traffico di influenze illecite

Beppe Grillo è al centro di un'indagine della Procura di Milano che lo vedrebbe al centro di un traffico di influenze illecite. Sotto la lente della Procura si trovano alcuni contratti pubblicitari sottoscritti con la compagnia di navigazione Moby. Ecco qual è il quadro in cui si stanno muovendo le indagini.

Beppe Grillo indagato: quali sono le ipotesi della Procura di Milano

La Procura di Milano sta indagando per traffico di influenze illecite Beppe Grillo, comico, fondatore e garante del MoVimento 5 Stelle. Tra il 2018 e il 2019 Grillo ha sottoscritto dei contratti

