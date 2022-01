Beppe Grillo: «Ho la coscienza pulita, sono amareggiato per i tempi dell’inchiesta» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) «Molto amareggiato e con poca voglia di parlare». Così viene descritto Beppe Grillo da chi ha avuto modo di incrociarlo o sentirlo nelle ultime ore, dopo la notizia dell’apertura dell’inchiesta della Procura di Milano che lo vede indagato insieme al patron di Moby Vincenzo Onorato per traffico di influenze illecite. A chi ha parlato con lui, il fondatore del M5s ha detto di avere la «coscienza pulita», ma al tempo stesso ha confidato di sentirsi molto «dispiaciuto e amareggiato per i tempi» dell’indagine, come alcune fonti vicine al garante hanno riportato all’Adnkronos. Stando a quanto si apprende, messaggi e chiamate di supporto e solidarietà sono arrivati non solo dai suoi 5 Stelle, ma anche da membri di governo e sottogoverno. A ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 gennaio 2022) «Moltoe con poca voglia di parlare». Così viene descrittoda chi ha avuto modo di incrociarlo o sentirlo nelle ultime ore, dopo la notizia dell’aperturadella Procura di Milano che lo vede indagato insieme al patron di Moby Vincenzo Onorato per traffico di influenze illecite. A chi ha parlato con lui, il fondatore del M5s ha detto di avere la «», ma al tempo stesso ha confidato di sentirsi molto «dispiaciuto eper i» dell’indagine, come alcune fonti vicine al garante hanno riportato all’Adnkronos. Stando a quanto si apprende, messaggi e chiamate di supporto e solidarietàarrivati non solo dai suoi 5 Stelle, ma anche da membri di governo e sottogoverno. A ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Beppe Grillo indagato a Milano per traffico di influenze illecite per alcuni contratti con la compagnia Moby. #ANSA - Ettore_Rosato : Beppe Grillo è innocente. Fino a prova contraria. Lo dice la Costituzione e per noi vale quella. Sono certo che gli… - riotta : Al di là inchiesta su Beppe Grillo resta la furba fascinazione che tanti imprenditori italiani ebbero per M5S Casal… - settimiobro : RT @ELiberati: Beppe Grillo indagato. Ma rispetto ai grillini noi di Italia Viva siamo per la presunzione di innocenza e non di colpevolezz… - Agenpress : Beppe Grillo indagato. Traffico di influenze illecite ai tempi del governo Conte. Spunta il nome di Toninelli… -