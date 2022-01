Beppe Grillo a processo a Livorno: aggredì un giornalista televisivo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'accusa è violenza privata. Beppe Grillo è stato rinviato a giudizio con l'accusa per lesioni personali ai danni del giornalista Francesco Selvi. Il processo inizierà il 13 giugno al Tribunale di Livorno. La Procura labronica ha emesso un decreto con cui convoca il leader del Movimento 5 stelle per l'udienza davanti al giudice monocratico Andrea Guarini L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'accusa è violenza privata.è stato rinviato a giudizio con l'accusa per lesioni personali ai danni delFrancesco Selvi. Ilinizierà il 13 giugno al Tribunale di. La Procura labronica ha emesso un decreto con cui convoca il leader del Movimento 5 stelle per l'udienza davanti al giudice monocratico Andrea Guarini L'articolo proviene da Firenze Post.

