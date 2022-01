Bentley - Flying Spur Hybrid | lusso alla spina

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ci sono auto che fanno sorgere domande spontanee. Prendiamo le ibride plug-in, per esempio. Perché spendere migliaia di euro in più rispetto a una termica per avere qualche decina di chilometri d'autonomia elettrica? L'unica risposta sensata è la seguente: perché dipende dall'utilizzo che se ne fa. Nella guida di tutti i giorni, nel tratto casa-lavoro, spesso la decina di kWh delle Phev consente di viaggiare senza usare nemmeno una goccia di benzina, per poi utilizzare il termico sulle lunghe tratte e nel weekend. Con benefici per il portafoglio, chiaro, ma anche per l'ambiente. E questo discorso si applica a tutte le categorie, dalle segmento C alle ammiraglie d'altissima gamma come la, nuova punta di diamante dell'offerta elettrificata di Crewe. Qui, però, entra in gioco soprattutto un ...