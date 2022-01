Benevento, l’Alessandria perde Orlando (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Seconda trasferta consecutiva per il Benevento dopo il pareggio di Ferrara con la Spal (1-1). Sabato i giallorossi saranno impegnato al “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria per affrontare la formazione di Moreno Longo. Sarà la prima gara del girone di ritorno, con la gara di andata che si chiuse con un pirotecnico 4 a 3 in favore della Strega. Il tecnico dei grigi, per il “remake” con i sanniti, non potrà fare affidamento su Francesco Orlando, l’esterno offensivo arrivato in Piemonte in prestito dalla Salernitana. “Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il giocatore Francesco Orlando hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore destro. Orlando verrà sottoposto nei prossimi giorni a intervento chirurgico. A Ciccio gli auguri di tutti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Seconda trasferta consecutiva per ildopo il pareggio di Ferrara con la Spal (1-1). Sabato i giallorossi saranno impegnato al “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria per affrontare la formazione di Moreno Longo. Sarà la prima gara del girone di ritorno, con la gara di andata che si chiuse con un pirotecnico 4 a 3 in favore della Strega. Il tecnico dei grigi, per il “remake” con i sanniti, non potrà fare affidamento su Francesco, l’esterno offensivo arrivato in Piemonte in prestito dalla Salernitana. “Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il giocatore Francescohanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore destro.verrà sottoposto nei prossimi giorni a intervento chirurgico. A Ciccio gli auguri di tutti ...

