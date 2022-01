Benevento, entra nel vivo il Pnrr: gli enti locali presentano 80 schede progetto (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Punto di svolta per il Pnrr del Sannio. Presso la Sala Consiliare di Palazzo Mosti, si è svolta questa mattina una riunione presieduta dal vice sindaco Francesco De Pierro per mettere a punto un programma di interventi da finanziarsi con i fondi straordinari messi a disposizione dall’Unione Europea. Sono state acquisite oggi 80 schede progettuali che verranno valutate in questi giorni dall’apposita commissione istituita dal sindaco Clemente Mastella. Alla riunione di oggi erano presenti, oltre ai due Rettori delle due Università, Gerardo Canfora e Giuseppe Acocella, il vice presidente della Provincia, Nino Lombardi, gli assessori Antonella Tartaglia Polcini, Carmen Coppola, Attilio Cappa, Molly Chiusolo, i dirigenti comunali, la Soprintendenza ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Punto di svolta per ildel Sannio. Presso la Sala Consiliare di Palazzo Mosti, si è svolta questa mattina una riunione presieduta dal vice sindaco Francesco De Pierro per mettere a punto un programma di intervda finanziarsi con i fondi straordinari messi a disposizione dall’Unione Europea. Sono state acquisite oggi 80progettuali che verranno valutate in questi giorni dall’apposita commissione istituita dal sindaco Clemente Mastella. Alla riunione di oggi erano pres, oltre ai due Rettori delle due Università, Gerardo Canfora e Giuseppe Acocella, il vice presidente della Provincia, Nino Lombardi, gli assessori Antonella Tartaglia Polcini, Carmen Coppola, Attilio Cappa, Molly Chiusolo, i dirigcomunali, la Soprintendenza ...

DirettaSpal : 81' Cambio per il Benevento: esce Moncini ed entra un altro ex della partita, Enrico Brignola - ilvaglio1 : Cgil, Giuseppe Anzalone entra nella segreteria provinciale #giuseppeanzalone #cgilbenevento #benevento - anteprima24 : ** Giudice sportivo: Calò entra in diffida, multa per Insigne ** - Beneventarg : 69' | Primer cambio Sale: 21 - G. Moncini Entra: 18 - D. Foulon Benevento 3-1 Monza -