Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, parla lei: «Non dovremmo mai sentirci sbagliate» (FOTO) (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Belen Rodriguez ha da poco concluso la sua relazione con Antonino Spinalbese e da qualche giorno si parla di un riavvicinamento fra lei e il suo ex Stefano De Martino. Finalmente, però, la showgirl ha preso la parola e si è raccontata a cuore aperto. Leggi anche: Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi: perché... Leggi su donnapop (Di mercoledì 19 gennaio 2022)ha da poco concluso la sua relazione cone da qualche giorno sidi un riavvicinamento fra lei e il suo exDe. Finalmente, però, la showgirl ha preso la parola e si è raccontata a cuore aperto. Leggi anche: Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi: perché...

Advertising

Daniela23656979 : @RcPorta_ Che fantasia stai imitando Belen Rodriguez, solo che lei è veramente una star! - IncontriClub : Belen Rodriguez, ritorno di fiamma con Stefano? Il post fiume: “Non dovremmo sentirci in colpa” - gossipblogit : Belen Rodriguez, ritorno di fiamma con Stefano? Il post fiume: “Non dovremmo sentirci in colpa” - Rondo_31 : @Giovi530cpp @90ordnasselA @FrancescoOrdine Ok quindi se L'AIA non smentisce una notizia che la riguarda allora la… - ParliamoDiNews : Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la notte insieme - Gossip Blog #belen #rodriguez #stefano #martino #notte… -