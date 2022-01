Belen Rodriguez e Stefano De Martino | gli indizi che confermano il riavvicinamento

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)Desembrano essersi riavvicinati, come confermerebbero alcune foto e voci sempre più insistenti. Nuovo ritorno di fiamma traDe? Dopo la fine della relazione con Antonino Spinalbese, dalla quale è nata la piccola Luna Marì, la modella argentina e l'ex marito sembrano essere tornati a frequentarsi, pare che i due abbaino passato anche il week end insieme. Nel frattempoha pubblicato su Instagram un post che, secondo alcune interpretazioni dei fan, conferma il ravvicinamento con De. Solo pochi giorni fa, scherzando con il figlio Santiago,ha confermato la fine della relazione con Antonino Spinalbese, secondo i rumors la ...

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Nuovo ritorno di fiamma trae Stefano De Martino ? Dopo la fine della relazione con Antonino Spinalbese, dalla quale è nata la piccola Luna Marì, la modella argentina e l'ex marito sembrano essere tornati a ...e Stefano De Martino sono tornati di nuovo insieme. Lo scoop è stato lanciato in esclusiva dal settimanale di gossip Chi. Dopo il chiacchieratissimo e lussuoso matrimonio , la ...Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti come Belen Rodriguez e Stefano De Martino? In questo 2022 tutto sembra possibile quando si tratta di cuori vip.Belen Rodriguez con un post alimenta il gossip. La showgirl, che recentemente sembra aver confermato la fine della sua storia con Antonino Spinalbese, è stata sorpresa di nuovo a fianco ...