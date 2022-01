Belen e De Martino | la notte insieme Paparazzata rovente | come li beccano | sono foto inquivocabili | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nuovi dettagli. Nuovi retroscena. La faccenda legata ae Des'ingrossa. Ora arriva un altro tassello: tra i due, lo ricordiamo, potrebbe esserci un ritorno di fiamma dopo l'addio della Rodriguez a Spinalbese. Prima lein aeroporto, al ritorno del viaggio in Uruguay (doveè si è concessa dei giorni di ferie assieme all'amica Patrizia Griffini) e poi un nuovo tassello. Il sito Whoopsee, che ha beccato i due ex coniugi a Malpensa, ricostruisce la vicenda.mai Dearriva all'aeroporto per la sua ex moglie? Sembrano esserci strane, e inspiegabili, tenerezze. Tutto, quindi, farebbe pensare ad un ritorno di fiamma. Tutte indiscrezioni per adesso, nulla di più. Ma, si sa, due indizi fanno già una prova! I ...