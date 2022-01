Advertising

infoitcultura : Kabir Bedi, lo ricordate in Beautiful? L'indimenticabile principe del Marocco - zazoomblog : Oggi è lei Katie Logan in Beautiful ma ricordate chi l’ha interpretata fino al 2004? - #Katie #Logan #Beautiful… -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful ricordate

SoloGossip.it

Siete curiosi di scoprire cosa fa oggi lontano dai riflettori?, viStephanie? Ecco cosa fa oggi l'attriceOggi è lei Katie Logan in, machi la interpretava all'inizio? Un tuffo nel passato dell'amatissima soap. Lei rappresenta senza dubbio uno dei personaggi più amati di. La sua dolcezza ha ...Beautiful, ricordate quando Thorne sparò al fratello Ridge? Il motivo fu incredibile; un tuffo nel passato della soap opera.Le ultime anticipazioni americane segnalano un altro avvicinamento per l'avvocato dei Forrester e lo stilista non può non dubitare di lui ...