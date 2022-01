Beautiful anticipazioni: Steffy e Liam pericolosamente ubriachi, il tradimento è vicino (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 20 gennaio 2022? Come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano tutto quello che sta per accadere a Los Angeles dove i colpi di scena non mancano mai. Abbiamo da un lato Thomas, completamente sotto shock dopo che si è reso conto di aver baciato un manichino. Dall’altro Liam, che mai penserebbe di vedere il Forrester baciare una bambola, per cui va da Steffy convinto di aver visto Hope tra le braccia del suo rivale. E’ la festa degli equivoci, visto che nello stesso momento Hope sta provando a mettersi in contatto con suo marito, senza però riuscirci. Thomas tra l’altro è ancora in preda alle allucinazioni, si rende conto di aver baciato un manichino ma litiga con la bambola perchè vuole provare a credere che non sia così e che in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata diin onda domani, 20 gennaio 2022? Come sempre le nostreci rivelano tutto quello che sta per accadere a Los Angeles dove i colpi di scena non mancano mai. Abbiamo da un lato Thomas, completamente sotto shock dopo che si è reso conto di aver baciato un manichino. Dall’altro, che mai penserebbe di vedere il Forrester baciare una bambola, per cui va daconvinto di aver visto Hope tra le braccia del suo rivale. E’ la festa degli equivoci, visto che nello stesso momento Hope sta provando a mettersi in contatto con suo marito, senza però riuscirci. Thomas tra l’altro è ancora in preda alle allucinazioni, si rende conto di aver baciato un manichino ma litiga con la bambola perchè vuole provare a credere che non sia così e che in ...

