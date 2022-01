Beautiful, anticipazioni 20 gennaio: Steffy cerca di riavvicinare Liam a Hope. Lei, però, non riesce a contattarlo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Beautiful, anticipazioni 20 gennaio: la nuova puntata della soap americana ovviamente vedrà Liam ancora sconvolto per ciò che pensa di aver visto fare a Thomas con Hope. Cosa succederà? Beautiful, anticipazioni 20 gennaio: Steffy non riesce a credere alle parole di Liam e gli dà un suggerimento Liam trova in Steffy una spalla su cui piangere, poiché pensa che Hope abbia baciato Thomas. La sorella del giovane però non ci crede e dice allo Spencer che dovrebbe chiarirsi con la Logan. Lui accetterà o mostrerà un atteggiamento di rifiuto? Intanto Hope … Mentre Liam e Steffy discutono, la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 19 gennaio 2022)20: la nuova puntata della soap americana ovviamente vedràancora sconvolto per ciò che pensa di aver visto fare a Thomas con. Cosa succederà?20nona credere alle parole die gli dà un suggerimentotrova inuna spalla su cui piangere, poiché pensa cheabbia baciato Thomas. La sorella del giovanenon ci crede e dice allo Spencer che dovrebbe chiarirsi con la Logan. Lui accetterà o mostrerà un atteggiamento di rifiuto? Intanto… Mentrediscutono, la ...

Advertising

zazoomblog : Beautiful Anticipazioni dal 24 al 29 gennaio 2022: Thomas in ospedale le sue condizioni sono gravi! - #Beautiful… - zazoomblog : Beautiful anticipazioni: Steffy e Liam pericolosamente ubriachi il tradimento è vicino - #Beautiful #anticipazioni… - antonellaa262 : Beautiful, anticipazioni dal 24 al 29 gennaio. Thomas vede la vera Hope vicino al manichino sembra riprendersi, ma… - zazoomblog : Beautiful Una Vita Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 19 gennaio 2022 - #Beautiful #Anticipazioni:… - zazoomblog : Beautiful anticipazioni al 29 gennaio: Thomas finisce all’ospedale - #Beautiful #anticipazioni #gennaio: -