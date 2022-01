Bayern Monaco, i bavaresi si inseriscono per Zakaria: le ultime (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Bayern Monaco piomba sul centrocampista Zakaria, obiettivo numero uno per il dopo Tolisso Il Bayern Monaco, secondo quanto riportato da Sky Sport Deuschland, sarebbe piombato sul centrocampista Zakaria. I bavaresi lo cercano per il dopo Tolisso, che ha il contratto in scadenza. Sul giocatore ci sarebbe anche la Juventus che lo sta valutando come possibile sostituto di Arthur. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilpiomba sul centrocampista, obiettivo numero uno per il dopo Tolisso Il, secondo quanto riportato da Sky Sport Deuschland, sarebbe piombato sul centrocampista. Ilo cercano per il dopo Tolisso, che ha il contratto in scadenza. Sul giocatore ci sarebbe anche la Juventus che lo sta valutando come possibile sostituto di Arthur. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Dalla Germania - Il Bayern Monaco irrompe per Zakaria - CalcioNews24 : Anche il #BayernMonaco nella corsa per #Zakaria ?? - JuveSicilianDoc : @MaryDiDio2 io non sono sicuro che sia da Juve, Zakaria gioca in Bundesliga e in scadenza è il Bayern Monaco non fa… - CalcioPillole : #CoppadiGermania, #BorussiaDortmund e #BayernMonaco non vanno ai quarti. L'ultima volta accadde nel 2006. - Matty2094 : @MarcoR222 Gunther comunque mi fa venire in mente un vecchio ubriacone tedesco vestito con un tipico abito della Ba… -