“Basta musica, cambio lavoro”. Valerio Scanu, l’annuncio choc: fan disperati (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un annuncio che nessuno si sarebbe mai aspettato quello di Valerio Scanu che ha deciso di mettere da parte la musica per un po’. Il giovane ha infatti quasi concluso il suo progetto universitario e sta per pre prendere la laurea in giurisprudenza. L’ex volto del Cantante Mascherato ha dato l’annuncio in un’intervista a Roma Today: discuterà la tesi tra sei mesi e molto probabilmente intraprenderà la carriera di avvocato. Scanu, in questo periodo , è impegnato con il tirocinio, che sta svolgendo al Tribunale Piazzale Clodio. Il 31enne è iscritto dal 2018 all’UniFortunato di Benevento e ora è quasi alla fine del suo corso di studi. Ha fatto sapere che discuterà una tesi sulla vulnerabilità e l’obiettivo è quello di diventare dottore in Giurisprudenza entro la fine del 2022 sfruttando la sessione ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un annuncio che nessuno si sarebbe mai aspettato quello diche ha deciso di mettere da parte laper un po’. Il giovane ha infatti quasi concluso il suo progetto universitario e sta per pre prendere la laurea in giurisprudenza. L’ex volto del Cantante Mascherato ha datoin un’intervista a Roma Today: discuterà la tesi tra sei mesi e molto probabilmente intraprenderà la carriera di avvocato., in questo periodo , è impegnato con il tirocinio, che sta svolgendo al Tribunale Piazzale Clodio. Il 31enne è iscritto dal 2018 all’UniFortunato di Benevento e ora è quasi alla fine del suo corso di studi. Ha fatto sapere che discuterà una tesi sulla vulnerabilità e l’obiettivo è quello di diventare dottore in Giurisprudenza entro la fine del 2022 sfruttando la sessione ...

