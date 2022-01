Basta GF Vip per Sonia Bruganelli | lavorerà con Paolo Bonolis

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non è andata male la sua esperienza al GF Vip,deve ancora terminarla ma già anticipa che non ci sarà una prossima volta. E’ al settimanale Chi cheracconta cosa farà dopo il Grande Fratello Vip. Passerà più tempo con suo marito ma lavorando.è diventato socio della sua società; perchénon è solo la moglie del famoso conduttore, lei lavora da anni. Sembra che il reality show di Mediaset abbia fatto venire voglia adi dichiarare il loro amore al pubblico. E’ lache nell’intervista a Gabriele Parpiglia confida: “Noi due ci amiamo, siamo andati oltre al rapporto di marito e moglie”. Peresperienza positiva al GF ...

Advertising

CronacaSocial : GF Vip, Soleil Sorge, dopo la puntata, sbotta e racconta tutta la verità su Alex: 'Dai baci a stampo alla passione… - infoitcultura : Delia Duran vs Alex Belli: “Basta, lo lascio”. Lo sfogo della modella al GF vip - Ypila18 : Però fallo davvero... #gfvip6 #delia Delia: 'Basta, io lo lascio definitivamente' - Grande Fratello VIP | GFVIP 6:… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: 'Grande Fratello Vip', Delia getta la spugna su Alex: 'Basta, lo lascio' #grandefratellovip6 - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: 'Grande Fratello Vip', Delia getta la spugna su Alex: 'Basta, lo lascio' #grandefratellovip6 -

Ultime Notizie dalla rete : Basta Vip

Leggi Anche 'Grande Fratello', Delia getta la spugna su Alex: ', lo lascio' All'inizio Delia è partita all'attacco di Soleil, ma adesso non sembra più essere intenzionata a difendere il suo ...GF, Jessica Selassiè criticata. Clarissa Selassié sbotta: 'Adesso' Nella puntata del GFdi lunedì la madre di Sophie Codegoni ha fatto una sorpresa alla figlia non risparmiando un duro attacco a Jessica Selassiè , la quale si è molto risentita e infatti ha ...Non è andata male la sua esperienza al GF Vip, Sonia Bruganelli deve ancora terminarla ma già anticipa che non ci sarà una prossima volta. E’ al settimanale Chi che Sonia Bruganelli racconta cosa farà ...Al "Grande Fratello Vip 6" l'entrata di Delia Duran sta riservando molte sorprese. All'inizio la (ex?) moglie di Alex Belli aveva attaccato a muso duro la terza incomoda Soleil Sorge, ma ora le cose s ...