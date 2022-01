Basket, Serie A2, la Pallacanestro Cantù ha rescisso il contratto di Robert Johnson perché non vaccinato (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Federazione Italiana Pallacanestro ha assunto una posizione decisa sulla questione vaccini anti-Covid: qualsiasi atleta abbia deciso di rinunciare alla vaccinazione, non potrà scendere in campo con la propria squadra. Sulla scia di quanto stabilito dalla FIP, la Pallacanestro Cantù, che milita nel campionato di Serie A2 di Basket, aveva dovuto rinunciare, a partire dallo scorso 10 gennaio, al cestista americano Robert Johnson. Infatti, quest’ultimo ha deciso di non sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti-Covid e, di conseguenza, non ha potuto partecipare ad allenamenti e partite con la squadra. La società, inizialmente, aveva provveduto alla sospensione temporanea del giocatore. Basket: le Final Four di Eurolega a rischio spostamento da ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Federazione Italianaha assunto una posizione decisa sulla questione vaccini anti-Covid: qualsiasi atleta abbia deciso di rinunciare alla vaccinazione, non potrà scendere in campo con la propria squadra. Sulla scia di quanto stabilito dalla FIP, la, che milita nel campionato diA2 di, aveva dovuto rinunciare, a partire dallo scorso 10 gennaio, al cestista americano. Infatti, quest’ultimo ha deciso di non sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti-Covid e, di conseguenza, non ha potuto partecipare ad allenamenti e partite con la squadra. La società, inizialmente, aveva provveduto alla sospensione temporanea del giocatore.: le Final Four di Eurolega a rischio spostamento da ...

