Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: Italia, a Hafnarfjordur e Bologna la doppia sfida con l’Islanda (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Si giocherà a Hafnarfjordur il 24 febbraio e al PalaDozza di Bologna il 27 febbraio la doppia sfida Italia-Islanda valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2023 previsti nelle Filippine, in Giappone e in Indonesia dal 25 agosto al 10 settembre del citato anno. Si tratterà della terza e della quarta giornata della prima fase. L’Italia ci arriva con alle spalle la sconfitta contro la Russia e la vittoria, più difficoltosa del previsto, nei confronti dell’Olanda al Mediolanum Forum di Milano. Per l’Islanda, invece, successo in trasferta sugli orange e sconfitta netta nella trasferta russa, il che significa che azzurri e islandesi sono pari in classifica. Hafnarfjordur è la terza città islandese per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Si giocherà ail 24 febbraio e al PalaDozza diil 27 febbraio la-Islanda valevole per leaiprevisti nelle Filippine, in Giappone e in Indonesia dal 25 agosto al 10 settembre del citato anno. Si tratterà della terza e della quarta giornata della prima fase. L’ci arriva con alle spalle la sconfitta contro la Russia e la vittoria, più difficoltosa del previsto, nei confronti dell’Olanda al Mediolanum Forum di Milano. Per, invece, successo in trasferta sugli orange e sconfitta netta nella trasferta russa, il che significa che azzurri e islandesi sono pari in classifica.è la terza città islandese per ...

