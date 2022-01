Basket | qualificazioni Mondiali 2023 | doppia sfida per l’Italia control’Islanda

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)all’Islanda sulla via per la qualificazione alla Fiba World Cup. Così inizia l’anno della Nazionale deldi. Gli Azzurri saranno di scena ad Hafnarfjordur il 24 febbraio (ore 20 locali, le 21 in Italia) e ospiteranno gli islandesi al PalaDozza di Bologna il 27 febbraio alle 20.30. La squadra del CT Meo Sacchetti deve vincere per consolidare il secondo posto nel girone, dietro alla Russia. Sarà la prima volta per la nostra Nazionale sull’isola e la seconda contro la formazione di casa, già affrontata durante la fase a gironi dell’Euro2015 a Berlino (vittoria 71-64). SportFace.

