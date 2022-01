Basket | Nba | a rischio la panchina di Frank Vogel ai Los Angeles Lakers

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Los, 19 gen. -(Adnkronos) - La sconfitta di 37 punti subita dai Lossul campo dei Denver Nuggets ha lasciato più strascichi di quanti si pensassero. Secondo quanto riportato da diversi media a partire da The Athletic e confermato dal LosTimes, ladisarebbe stata in serissimo pericolo se iavessero perso malamente anche contro gli Utah Jazz nel Martin Luther King Day, dove invece i gialloviola hanno vinto probabilmente la miglior partita della loro stagione. Un successo che però non ha salvato del tutto: secondo quanto riportato, l'allenatore continuerà a essere valutato "partita dopo partita" dalla dirigenza gialloviola, vale a dire il gm Rob Pelinka e il consigliere ...

Inoltre, copriamo la, la lega dei professionisti Usa di, come neppure i giornali americani, perché il nostro pubblico la segue con passione. Del resto ilUsa è molto seguito dai ......in un comunicato diffuso dal sito ufficiale dell'. "La ricorderemo per la sua carità e i suoi successi, dentro e fuori dal campo, che hanno portato la luce a tutte le donne che giocano a".Los Angeles, 19 gen. -La sconfitta di 37 punti subita dai Los Angeles Lakers sul campo dei Denver Nuggets ha lasciato più strascichi di quanti si pensassero. Se ...Bradley Beal è al penultimo anno di contratto (da $33,724,200) e in estate potrebbe rinunciare all'ultimo (da $36,422,136) e diventare free agent. Nonostante questo, la ...