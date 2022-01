Basket | coppe europee | Milano sorride ancora Treviso alle Top 16 di Champions

(Di mercoledì 19 gennaio 2022), 18 gennaio 2022 " Secondo successo consecutivo in Eurolega " quarto nelle ultime cinque gare " per l'Armani AXche, dopo aver sconfitto il Barcellona " si è imposta anche sull'Alba ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Milano, 18 gennaio 2022 " Secondo successo consecutivo in Eurolega " quarto nelle ultime cinque gare " per l'Armani AX Milano che, dopo aver sconfitto il Barcellona " si è imposta anche sull'Alba ...L'unico beneficio dello scriteriato calendario di questa stagione - terza di pandemia senza che nessuno si premuri di snellire campionati e coppe - è che la pessima esibizione di Pesaro è già consegnata alla memoria, anche se sarebbe preferibile l'oblio. Troppo svogliata l'Armani, troppo inerte in difesa, troppo pigra dopo aver trovato il ...Ottime notizie arrivano anche dalla Basketball Champions League dove la Nutribullet Treviso ha conquistato il pass per le Top 16: i biancoblu hanno infatti bissato il successo nel match di andata dei ...L'unico beneficio dello scriteriato calendario di questa stagione - terza di pandemia senza che nessuno si premuri di snellire campionati e coppe - è che la pessima esibizione di Pesaro è già consegna ...