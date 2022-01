Basket: Cantù si separa da giocatore americano no-vax. Finita l'avventura italiana di Johnson (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Pallacanestro Cantù risolve il contratto con Robert Johnson, il giocatore no-vax che dal 10 gennaio non poteva allenarsi con i suoi compagni e giocare le partite in campionato per le nuove norme sul... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Pallacanestrorisolve il contratto con Robert, ilno-vax che dal 10 gennaio non poteva allenarsi con i suoi compagni e giocare le partite in campionato per le nuove norme sul...

Due allenatori della Briantea84 alla Bebe Vio Academy Carlo Orsi , oggi dirigente del settore giovanile di basket in carrozzina della UnipolSai Briantea84 Cantù, e Marco Tomba , vice allenatore della prima squadra della UnipolSai, ormai da tre mesi sono ...

