Basket | Cantù si separa da giocatore americano no - vax Finita l' avventura italiana di Johnson

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Pallacanestrorisolve il contratto con Robert, ilno - vax che dal 10 gennaio non poteva allenarsi con i suoi compagni e giocare le partite in campionato per le nuove norme ...

La Pallacanestro(impegnata in A2) risolve il contratto con Robert Johnson , il giocatore no - vax che dal 10 gennaio non poteva allenarsi con i compagni e giocare le partite in campionato per le nuove norme sul ..., che milita in A2, sostituirà Johnson senza fretta e guarda anche a Luca Vitali, in uscita da Brescia, come rinforzo per cercare la promozione.