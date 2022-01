Basket: Brindisi vince il recupero della 15a di Serie A su Napoli. Definite le qualificate alle Final Eight di Coppa Italia 2022 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’Happy Casa Brindisi, con la sua vittoria odierna nel recupero della 15a giornata di Serie A 2021-2022 al PalaPentassuglia sulla GeVi Napoli per 89-75, si qualifica per le Final Eight di Coppa Italia. Ma non solo: col successo odierno, diventa totalmente definito il quadro delle otto squadre qualificate per Pesaro (16-20 febbraio): Olimpia Milano, Virtus Bologna, Trento, Trieste, Brindisi, Tortona, Brescia e Sassari. Di queste, solo Milano (1a), Virtus Bologna (2a), Tortona (6a) e Sassari (8a) sono già certe del loro posto in tabellone, con ancora tre recuperi da giocare e l’ultimo di essi, Treviso-Trieste, stabilito per il 28 gennaio. In merito alla partita di oggi, a ricoprire il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’Happy Casa, con la sua vittoria odierna nel15a giornata diA 2021-al PalaPentassuglia sulla GeViper 89-75, si qualifica per ledi. Ma non solo: col successo odierno, diventa totalmente definito il quadro delle otto squadreper Pesaro (16-20 febbraio): Olimpia Milano, Virtus Bologna, Trento, Trieste,, Tortona, Brescia e Sassari. Di queste, solo Milano (1a), Virtus Bologna (2a), Tortona (6a) e Sassari (8a) sono già certe del loro posto in tabellone, con ancora tre recuperi da giocare e l’ultimo di essi, Treviso-Trieste, stabilito per il 28 gennaio. In merito alla partita di oggi, a ricoprire il ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Brindisi DIRETTA/ Brindisi Napoli (risultato finale 89 - 75): Happy Casa in scioltezza Diretta/ Cremona Trieste (risultato finale 75 - 80) streaming video tv: Davis 23 punti DILAGANO I PUGLIESI Nella sfida del campionato di Serie A1 di basket tra Happy Casa Brindisi e GeVi Napoli ...

Basket: Brindisi vince, Germani alla Final Eight ... la Pallacanestro Brescia stacca il pass per la competizione che si svolgerà dal 16 al 20 febbraio grazie al successo di questa sera (mercoledì) di Brindisi , nel recupero contro Napoli (gara finita ...

Vittoria e Final Eight: la Happy Casa riprende in mano il proprio destino New Basket Brindisi LBA - La Happy Casa Brindisi accede alle Final Eight di Coppa Italia Con la vittoria sulla GeVi Napoli, la Happy Casa Brindisi strappa il pass per la Frecciarossa Final Eight 2022. Napoli, invece, matematicamente fuori dalla corso alle Final ...

LIVE LBA - La Happy Casa Brindisi supera la Gevi Napoli Recupero della quindicesima giornata per Happy Casa Brindisi e GeVi Napoli al PalaPentassuglia con in palio un posto alle Final Eight di Coppa Italia. Arnas Velicka dato in dubbio ...

