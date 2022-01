Barcellona, pronta l’offerta per Dybala e Bernardeschi se non rinnovano con la Juventus (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Barcellona potrebbe presto presentare un’offerta per Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. I due giocatori sono in scadenza con la Juventus e il club bianconero non è detto sia intenzionato a rinnovare i contratti. Se ne parlerà a febbraio, e se non dovesse arrivare l’accordo con la Vecchia Signora, i blaugrana potrebbero inserirsi e offrire una proposta interessante ai due giocatori. Lo riporta El Mundo Deportivo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilpotrebbe presto presentare un’offerta per Pauloe Federico. I due giocatori sono in scadenza con lae il club bianconero non è detto sia intenzionato a rinnovare i contratti. Se ne parlerà a febbraio, e se non dovesse arrivare l’accordo con la Vecchia Signora, i blaugrana potrebbero inserirsi e offrire una proposta interessante ai due giocatori. Lo riporta El Mundo Deportivo. SportFace.

Barcellona, ultimatum a Dembélé: arriva la risposta dell’agente Scontro aperto tra il Barcellona e l'agente di Dembélé, Moussa Sissoko, pronto a chiarire la situazione legata al rinnovo del suo assistito.

