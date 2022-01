Banche: aumentano i prestiti alle famiglie (+2,5%), record di depositi (+6,6%) (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Prosegue a dicembre la crescita dei depositi bancari negli istituti italiani, cresciuti del 6,6% a 1.854 miliardi di euro, i nuovi massimi storici L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Prosegue a dicembre la crescita deibancari negli istituti italiani, cresciuti del 6,6% a 1.854 miliardi di euro, i nuovi massimi storici L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Banche: aumentano i prestiti alle famiglie (+2,5%), record di depositi (+6,6%) - BCC_Roma : Aumentano le frodi informatiche via sms, email e telefonate che sembrano arrivare da mittenti affidabili come banch… - Inverno1407 : banche per comprare azioni, che quindi aumentano di prezzo (è noto a chiunque lavora nel settore finanziario che le… - Webmartetv : Carlentini | Chiudono tutte le banche e all’ufficio postale le code aumentano - - avvocatorinaldi : Boom di raccolta per il risparmio gestito. La gente spende meno, non può spendere perché bloccata quindi aumentano… -